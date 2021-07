Remote akcie stále na vzostupe

Pokračujúca digitalizácia, práca z domu aj hybridný model práce výrazne tlačia cenu „WFH“ akcií smerom nahor. Aj keď sa vďaka očkovaniu stále viac ľudí vracia k dochádzaniu do práce, tento segment zostáva pre investorov zaujímavý.

Home office a práca z domu sa stala štandardom a bez kvalitnej komunikácie si už nevieme ani predstaviť bežný pracovný deň. Programy na videokonferencie, rôzne platformy a aplikácie ovládajú naše životy, pomáhajú nám zorganizovať si meetingy a v neposlednom rade sú zaujímavým obchodným artiklom na burze.

Medzi najznámejšie a najzaujímavejšie WFH spoločnosti môžeme zaradiť Zoom, CrowdStrike, Work (Slack), DocuSign, Teamviewer. Akcie spoločnosti Zoom Video Communications Inc majú za posledný týždeň klesajúcu tendenciu ale 5-ročný výhľad je viac než pozitívny. Teamviewer zverejnil výsledky tento týždeň v predstihu a informoval o slabšom raste fakturácií oproti predchádzajúcim očakávaniam. Podľa informácií z agentúry Reuters si však spoločnosť stála za svojím celoročným výhľadom v druhom štvrťroku vďaka silnému obchodovaniu počas júna.

Faktory ovplyvňujúce „WFM“ akcie

Hlavné faktory, ktoré budú v najbližšej dobe vplývať na cenu „Work from Home“ akcií patrí neustále zvyšujúca sa digitalizácia a hybridný pracovný model. V neposlednom rade je to aj zvyšujúci sa dopyt po kybernetickej bezpečnosti a potreba vyhodnocovania dát.

Aktuálna situácia

V priebehu týždňa vidíme stúpajúcu tendenciu pri titule Crowdstrike Holdings Inc, ktorý posilnil cca o +2.54%. Významný hráč kybernetickej bezpečnosti ponúka cloudovú platformu, ktorá chráni zákazníkov pred kybernetickými hrozbami. Tento rok tiež dokončili akvizíciu za takmer 400 mil. USD. Podľa informácií zo spoločnosti vzrástla zákaznícka základňa CrowdStrike k októbru 2020 medziročne o 85%.

Výkonnosť akcií spoločnosti Crowdstrike Holdings Inc za posledný rok. Zdroj: Investing.com

Výkonnosť akcií spoločnosti Crowdstrike Holdings Inc za posledný týždeň. Zdroj: Investing.com

Otváranie ekonomík

Počas leta sa ekonomiky štátov začali otvárať a v nadchádzajúcich mesiacoch by sa malo do kancelárií vrátiť viac zamestnancov, no napriek tomutu trend remote práce a hybridných pracovných modelov naďalej zostane. Kancelárie rozširujú distribúciu, firmy investujú alebo budú musieť investovať napríklad do nástrojov na elektronické podpisovanie a správu právnych dokumentov. DocuSign, ktorý je popredným poskytovateľom riešení pre elektronický podpis, by mohol z rozširovania trhu profitovať. Za minulý rok spoločnosť odhaduje, že jej produkt je zhruba až sedemkrát zdatnejší ako konkurenčný Adobe Sign a počas roka bol rast dvakrát rýchlejší.

V globále si môžeme zhrnúť, že WFH akcie za posledný rok rástli, aj keď návrat zamestnancov do kancelárií s nimi mierne zamával. Čo nám však prinesie jeseň a stále pribúdajúce nové varianty koronavírusu nevie nikto s istotou povedať. Digitalizácia spoločností jednoznačne naberá rýchle obrátky a tieto tituly môžu byť zaujímavým artiklom pre investorov.