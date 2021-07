Zneužíva Google svoje dominantné postavenie na trhu?

Google opäť čelí kritike okolo obmedzovania prístupu užívateľských dát a podozreniu z nelegálneho uprednostňovania svojich vlastných technológií online zobrazovania reklamy. Mohlo by ísť o ilegálne vytláčanie konkurencie.

Ak by spoločnosť dostala príkaz zastaviť alebo obmedziť online reklamy, tak by to markantne ovplyvnilo jej zisky, prípadne aj jej pozíciu lídra v online priestore. Ide o základný kameň podnikania gigantu a EU tým otvára tzv. čiernu skrinku online reklamy, kedy Google automaticky vypočíta a ponúkne cenu za reklamný priestor inzerentom a publisherom.

Európska únia by mala otvoriť oficiálne vyšetrovanie online giganta do konca roka. Podľa agentúry Reuters mal Google za predchádzajúci rok výnos z online reklám vo výške 147 miliárd dolárov. Inzerenti sa sťažujú, že spoločnosť využíva svoje dominantné postavenie, pretože vyhnúť sa softwéru Google je nemožné a súvisí s platbou vysokých poplatkov.

Materská spoločnosť Alphabet, zatiaľ nezaznamenala markantný prepad hodnoty svojich akcií a na grafe môžeme vidieť, že podozrenia hodnotu akcií neovplyvňujú. Na druhej strane je vysoko pravdepodobné, že zlom môže prísť, ak vyšetrovatelia zistia zásadné pochybenia a monopolné ovplyvňovanie trhu.

ProfitLevel Zarska Zneuziva Google svoje postavenie? (ProfitLevel Zarska)

Výkon spoločnosti Alphabet (Zdroj: Investing)

Toto nie je prvý prípad porušenia „pravidiel“, ktorému musí firma čeliť. Začiatkom júna prišiel francúzsky protimonopolný úrad s obvinením ohľadom zneužívania dominancie na trhu online reklamy. Internetový obor bude musieť zaplatiť pokutu zhruba 270 miliónov dolárov.

Európska komisia v posledných rokoch začala vyšetrovanie zamerané na digitálny svet, konkrétne na firmy Microsoft, Google a Amazon. Google vo Francúzsku prisľúbil sériu zmien v reklamnej technológii, avšak splní naozaj svoje sľuby? Pokuty v konečnom dôsledku zaplatia inzerenti a obrovské zisky všetkých technologických gigantov stále narastajú.